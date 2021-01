Rotra en Ubbink de hoogte in: ‘Horizonvervuiling en slecht voor natuur’

Noodrepara­tie aan dak sporthal Doesburg, ook al volgt straks de sloopkogel

16 december DOESBURG - Om te kunnen blijven sporten in sporthal Beumerskamp in Doesburg is onder meer een noodreparatie aan het dak noodzakelijk. Kosten: 58.000 euro. Het is de bedoeling dat de hal nog circa vijf jaar blijft staan.