Ruud van Bruut regelt weer gratis kerstdiner, nu voor alleenstaanden: ‘Eenzaam thuis met kerst is niets’

Wijlhuizen en zijn personeel kookten de afgelopen twee jaar rond kerst een driegangendiner voor Doesburgers die afhankelijk zijn van de voedselbank. In 2020 ging het om circa 150 diners, in 2021 pakweg 250. ,,Dat was in coronatijd, dus brachten wij het eten bij de mensen thuis. Gelukkig is corona nu zo goed als achter de rug en kunnen we de mensen in ons eetcafé ontvangen”, aldus de Doesburger.