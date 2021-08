Ruzie tussen vier verdachten van in brand steken truck waarin chauffeur Jos lag te slapen

video Vrachtwa­gen­chauf­feur Jos Lambregts overleefde inferno in Doesburg: ‘Het ging om kleding­trans­por­ten uit Italië’

7 augustus Van Jos Lambregts kun je gerust zeggen dat hij met het stuur in handen is geboren. Maar of hij ooit weer een vrachtwagen kan besturen? Hij houdt van zijn vriendin, hij heeft zijn dochter… maar hij zou niets liever willen dan weer de weg op, zelfs na wat hij heeft meegemaakt. „Zoiets gebeurt toch niet drie keer?!”