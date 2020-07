Schijnwerper op nachtelijke vervuiler in Doesburg: ‘Hoop dat het afschrikt’

video De zon breekt door als burgemees­ters tegen kanker een duik nemen in Braamt: ‘Lekker tempera­tuur­tje hoor’

4 juli BRAAMT - ,,Woe, lekker temperatuurtje hoor’’, roept Joost van Oostrum als hij het water van Stroombroek in Braamt uit stapt. De burgemeester van Berkelland heeft dan net met drie collega-burgemeester een duik genomen in de recreatieplas om aandacht te vragen voor Swim to Fight Cancer.