Schip vaart zich vast bij IJsselbrug Doesburg

Waarom het schip vast is gelopen is niet bekend. Volgens de website MarineTraffic had de Tranquilo bij het vastlopen een diepgang van 2,2 meter. Volgens Rijkswaterstaat staat het water in de IJssel ondanks de droogte op een normale stand en is de diepte -3,20 NAP. Er zijn geen scheepvaartberichten uitgegaan voor dit stuk van de IJssel.