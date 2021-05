Simone schrijft kookboek voor levensreddende operatie, Typhoon verrast haar thuis: ‘Zo gaaf’

‘Boerderij zoekt bewoner’: Nic en Marlies delen erf met zeven andere huishou­dens

5 mei DOESBURG/ OOSTERBEEK - Nic Drion en Marlies de Groot hadden een vrijstaand huis in Oosterbeek, maar zijn toch vertrokken. Ze wonen sinds vorige maand in een boerderij in Doesburg waar ze het erf gaan delen met zeven andere huishoudens.