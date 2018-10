‘Slecht levensgedrag', het nieuwe wondermiddel om cafés aan te pakken

De term ‘slecht levensgedrag’ is snel populair aan het worden bij vergunningverleners en handhavers van gemeenten. Sinds 1964 staat al in de Drank- en Horecawet dat een uitbater ‘niet in enig opzicht van slecht levensgedrag’ mag zijn. Tot het jaar 2000 werd die bepaling amper gebruikt. Maar in de afgelopen jaren is deze dode letter tot leven gewekt. Aanvankelijk vooral in zaken tegen de eigenaren van coffeeshops. Zoals koffieshop Zanzi, waarvan de eigenaar meer dan 500 gram wiet voorhanden had. Dat mag niet. De gemeente sprak de eigenaar niet aan op het bezit van de wiet, maar maakte een omweg en stelde dat de eigenaar van slecht levensgedrag was, omdat hij te veel drugs bezat. De rechter was het daarmee eens.