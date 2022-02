Stadsdichter Doesburg stopt per direct om ‘manipulatieve’ vaccinatieoproep gemeente

video Kritiek op poepactie bij horecazaak, maar ook begrip: ‘Slechts één openbaar toilet, dat is toch waardeloos’

DOESBURG - De verontwaardiging is groot omdat een vrouw zondag tegen de gevel poepte van een horecazaak in hartje Doesburg. Volgens de woedende vrouw was het openbaar toilet in het stadje buiten werking. Een woordvoerder van de gemeente zegt echter dat de wc gewoon open was.

10 januari