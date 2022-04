Stadspartij in Doesburg verder met VVD, D66 en CDA: ‘Ze laten de linkse partijen links liggen’

Onderne­mers Doesburg geven gul voor benefiet­vei­ling op 5 mei voor Oekraïne: van diner tot sieraad

DOESBURG – Een sieraad, kledingbon, diner of een cabrio voor een halve dag. Op 5 mei wordt er in Doesburg van alles geveild en de opbrengst is voor Oekraïne.

30 maart