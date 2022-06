Steeds meer campers op campings in Liemers: hoge brandstofprijzen houden camperaar dicht bij huis

Tot 14 jaar cel voor inferno in Doesburg, in slaap verraste vrachtwa­gen­chauf­feur Jos krijgt 250.000 euro

DOESBURG - Vier mannen zijn veroordeeld tot lange celstraffen voor hun betrokkenheid bij een vrachtwagenbrand in Doesburg, in de nacht van 19 op 20 augustus in 2020, die bijna fataal af liep. De destijds 46-jarige chauffeur, die lag te slapen in zijn truck, verbrandde voor zo’n 70 procent en overleefde het inferno ternauwernood.

