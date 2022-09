Steeds meer grote bedrijven ontdekken Rosalie de Graaf: klussen voor Van der Valk en Marvel

Megakunst­werk in Oss is klaar, gemaakt door Doesburgse kunstena­res: ‘Aan het eind van de week was ik steevast kapot’

OSS / DOESBURG - 12 meter hoog, 65 meter breed, 360 spuitbussen, 250 uur werk. De wandschildering van RoosArt - Rosalie de Graaf uit Doesburg - op de blauwe wand van Organon is het grootste kunstwerk dat ooit in Oss is gemaakt.

4 juli