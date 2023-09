Zorgen over basisonder­wijs in Achterhoek: pabo Iselinge leidt minder juffen en meesters op

Voor het eerst in jaren zijn er minder mensen in de regio die juf of meester willen worden op de basisschool. Hogeschool Iselinge in Doetinchem ziet dat het aantal aanmeldingen voor de opleiding met een kwart is afgenomen. Dat is zorgelijk, omdat in de Achterhoek na 2025 naar verwachting een groeiend tekort is aan juffen en meesters.