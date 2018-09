Strijdster voor toilet op trein krijgt bijval: 'Dit kan anno 2018 niet meer'

De Doesburgse zegt aan te nemen dat de vervoerders het signaal van de ombudsman voor het openbaar vervoer 'zeer serieus nemen'. Het probleem speelt volgens haar vooral nog in Gelderland, waar vervoerder Arriva onder meer in de Achterhoek en tussen Arnhem en Tiel nog rijdt met treinen zonder toilet. Van Amstel: ,,Arriva kan hier niet omheen.’’



Ook op de Valleilijn tussen Ede en Amersfoort kan het nog billenknijpen zijn voor passagiers. De enige andere regionale spoorlijn in Nederland waar wc-loze treinen rijden, is volgens haar het regiospoor tussen Geldermalsen en Dordrecht. Ook hier rijdt Arriva, maar de lijn is onlangs gegund aan QBuzz. Van Amstel: ,,Helaas, maar een verplicht treintoilet zat niet in de concessie.’’