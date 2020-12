Sven raakte na skivakantie ernstig ziek door corona, eindelijk gaat het beter: ‘Alleen nog blokje onder voet’

Doesbur­gers zetten ongewenste Sinter­klaas­ca­deaus aan de straat: ‘Je doet er anderen een plezier mee’

2 december DOESBURG - Wat doe je als een Sinterklaascadeau niet in de smaak valt? In de Doesburgse wijk Ooi worden ze op zondag 6 december verkocht of weggegeven.