Terugkeer gestolen beelden Doesburg laat op zich wachten: ‘Is een verzekeringskwestie’

Een van de drie rode mannen van kunstwerk Passi d’Oro op de IJsselkade is al sinds begin juni weg. Zijn voetjes staan er nog, de benen zijn afgebroken. Ook een van de twee bronzen figuren aan de Contre Escarpe , op korte afstand van de IJsselkade, is ontvreemd. Dit werk is gemaakt door de Doesburgse kunstenaar Ad van den Brink. De gemeente Doesburg baalt enorm van de diefstal, maar voordat de schade kan worden hersteld, moet ze eruit komen met de verzekering. Er is aangifte gedaan van diefstal. ,,Er moet een toereikend budget zijn. We zijn daarover nog in gesprek met de verzekering”, zegt een gemeentewoordvoerder.

Bronsprijs

De vernieling en diefstal in Doesburg was geen incident. In dezelfde periode waren in de wijde regio beeldendieven actief. Zo werd eind mei een groot bronzen beeld uit een tuin aan de Kuunskop in Huissen gestolen en ontdekten medewerkers van het Watermuseum in Arnhem dat de bronzen kikker, het visitekaartje van het museum, weg was. In de maanden juli en augustus kwamen er bij de politie geen meldingen binnen van gestolen bronzen beelden.