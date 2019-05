Toilet op De Bleek weinig bezocht, openbaar poepen en plassen in Doesburg onzeker

Waarom het hier een paradijs is voor de slechtvalk

28 mei DUIVEN - De Liemers blijkt een paradijs voor slechtvalken, want het aantal broedparen van deze zeldzame vogel neemt toe. De slechtvalk is vanaf 2010 bezig aan een opmars in de Liemers. Een jaar eerder - in 2009 - plaatste de AVR in Duiven aan de oostzijde van de grote hal een nestkast. Er broedde toen al een paartje in een hoogspanningsmast in de Jezuïtenwaay bij Groessen.