Tranen bij overhandiging lied dat gedetineerde componeerde voor ouders van vermoorde Nadine: ‘Raakte de kern van ons verdriet’

Victor zit vast in het huis van bewaring in Arnhem en kende de familie Beemsterboer tot voor kort niet. De eerste kennismaking was tijdens een lezing die Jacques Beemsterboer daar gaf over zijn vermoorde dochter Nadine. De Doesburger hoopt met zijn lezingen gedetineerden te raken en een zetje in de goede richting te geven. Nadine was 20 jaar toen ze door haar ex-vriend werd doodgestoken.