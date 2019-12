Treinen nog jaren zonder toilet, maar Greetje geeft niet op: ‘Juridisch toetsen of dit wel kan’

,,Ik ga juridisch toetsen of het kan wat hier nu gebeurt’’, zegt Van Amstel nu Gelderland de nieuwe treinplannen heeft vastgesteld . Daarin staat dat alle treinen van een toilet moeten worden voorzien, maar dat hoeft pas als de bestaande treinstellen aan vervanging toe zijn. Voor het ene deel van de regionale treinen is dat in 2037, een ander deel in 2042.

VN-verdrag

Het is ‘onaanvaardbaar en raar’ dat Gelderland een aanbeveling van het College voor de Rechten van de Mens negeert, zegt Van Amstel. Dat college zorgt ervoor dat een VN-verdrag wordt uitgevoerd dat de positie van mensen met een beperking in de maatschappij wordt verbeterd, zegt ze.



Van Amstel strijdt langer voor wc’s in treinen, onder de naam Treinen Met Toiletten.



,,Het is maar een aanbeveling, maar het is wel normale gang van zaken in Nederland dat dat wordt opgevolgd. Ik ga juridisch advies inwinnen. Ik vind niet dat dit zomaar mag gebeuren. Het VN-verdrag is er niet voor niets. Mensen met een beperking moeten mee kunnen doen in de maatschappij.’’