Trucker die in zijn slaap zwaargewond raakte door brandstichting in vrachtwagen is uit coma

video Chauffeur die zwaarge­wond raakte bij brand in Doesburg was eerder slachtof­fer van brandstich­ting

1 september DOESBURG - De vrachtwagenchauffeur die twee weken terug in Doesburg zwaargewond raakte na een brand, is eerder slachtoffer geweest van brandstichting. Dat gebeurde in oktober in Noord-Italië. Hij was daar met een collega, toen zijn vrachtwagen in brand werd gestoken.