Twee gewonden bij steekpartij in woning Doesburg, verdachte aangehouden

Voor de laatste keer oliebollen bakken

29 december DOESBURG - Het is hard werken voor Augusta van Dijken en Danny de Man in Doesburg. Nog even, want de twee oliebollenbakkers stoppen ermee. Wat tien jaar geleden begon met een kleine frituurpan bij hun woning aan de Koppelweg is uitgegroeid tot een begrip in Doesburg. ,,Na tien jaar is het welletjes. We vinden het fantastisch om te doen, maar aan alles komt een einde’’, zegt Van Dijken.