Vader (61) vergiftigd door rook van binnenshuis gestookte barbecue Doesburg

Dat is gebleken na uitgebreid onderzoek van de politie, die twee dagen lang bezig is geweest in de dubbele huurwoning aan de Monseigneur Bekkerslaan in Doesburg. Daarbij is ook minutieus gekeken naar de cv-ketel. In eerste instantie werd namelijk gedacht aan een defect aan de verwarmingsketel, waardoor de koolmonoxidevergiftiging was ontstaan.