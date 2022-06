Vader van vermoorde dochter schrijft gedicht, gevangene maakt er een lied van: ‘Een uniek verhaal dit’

Hoe het lied klinkt, weet Jacques Beemsterboer (67) nog niet. Binnenkort gaat hij naar de Penitentiaire Inrichting (PI) in Arnhem-Zuid, waar hij de cd met daarop het lied overhandigd krijgt.



Jacques en Wanda (66) Beemsterboer, die sinds 2018 in Doesburg wonen, verloren in 2006 hun dochter Nadine. De 20-jarige Hoornse werd doodgestoken door haar ex-vriend die niet kon verkroppen dat zij zonder hem verder wilde leven. Jacques schreef een gedicht dat opgenomen werd in het boek dat Wanda over Nadine schreef: Mam, ik bel je zo terug.



Nu, vijftien jaar later, is er in het huis van bewaring in Arnhem muziek onder gezet.