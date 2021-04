Vader vermoorde Nadine verrast schoolkinderen: ‘Ook als je vreselijke dingen meemaakt, kun je kiezen voor een positief vervolg’

Zorgen over vermiste man uit Doesburg, bericht al 82.000 keer gedeeld op Facebook

24 maart DOESBURG - Een bericht over de vermissing van een 53-jarige man uit Doesburg is op Facebook inmiddels 82.000 keer gedeeld (op vrijdag 11.24 uur). Via een oproep vraagt zijn vrouw uit te kijken naar haar man die sinds zondag spoorloos is.