Vandaag kans op bewolkte dag in Doesburg

Weken wachten op een beurt door zomerdruk­te bij autogara­ges: ‘Vol tot begin augustus’

Nog even snel je auto of motor een beurt geven voor de zomervakantie? Dan ben je al bijna te laat. Wegens grote drukte bij garages in de in de wijde regio is het al snel weken wachten op een afspraak. ,,Vanaf maart explodeert de planning.”