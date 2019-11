Verkoop Rotra aan Zwitsers: FNV houdt vinger aan de pols

Oudste rockband van het land uit Doesburg kapt ermee

19 november DOESBURG - Liefst 55 jaar heeft de Doesburgse coverband The Jibs bestaan, vrijwel zonder bandwisselingen. The Jibs houden het voor gezien, nu de leden nog fit en energiek zijn. ,,We kunnen beter nu stoppen dan wachten tot de mensen zeggen: het is mooi geweest. Persoonlijk vind ik 55 jaar een goed moment’', zegt gitarist Miel Groothedde van de Doesburgse coverband The Jibs.