Verrassende vondsten bij vervangen van riool in Doesburg

Het riool in de oude binnenstad is in 2019 en 2020 vervangen en omdat werd verwacht dat er bijzondere voorwerpen in de grond zouden zitten is er archeologisch onderzoek verricht.



Archeoloog Bert Fermin heeft het onderzoek en de bevindingen uitgebreid beschreven in het rapport ‘Een archeologische speurtocht van Koepoort tot Meipoort’, dat recent met de adviescommissie cultuurhistorie van Doesburg is gedeeld. Deze reageert zeer enthousiast.



Volgens Paul le Blanc, lid van de adviescommissie en secretaris van de Doesburgse monumentenvereniging, heeft het archeologische onderzoek opnieuw een deel van de Doesburgse geschiedenis blootgelegd. Letterlijk en figuurlijk. ,,Het onderzoek heeft veel verrassends opgeleverd”, stelt hij.