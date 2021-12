Vervoer & Speelgoedmuseum verlaat Doetinchem voor Doesburg: bijna vier keer zo groot en in Dickens-sfeer

De verwachting is dat het museum in Doetinchem medio april de deuren sluit. Dan worden de laatste treintjes en het oude speelgoed naar het Gildehof in het centrum van Doesburg gebracht.



Daar had het Vervoer & Speelgoedmuseum een dependance. Die wordt verlaten en ingeruild voor een grotere ruimte in het pittoreske hofje. ,,De Dickens-sfeer van buiten trekken we door naar binnen”, zegt vrijwilliger René de Bruin.



In Doesburg krijgt het museum de beschikking over de ruimte waar tot voor kort de azijnmakerij van de Doesburgsche Mosterdfabriek zat. De expositieruimte in Doesburg gaat van circa 60 naar 220 vierkante meter. ,,We houden ongeveer dezelfde oppervlakte als in Doetinchem. We hebben inmiddels ook een depot aan de andere kant van Doesburg. Zo kunnen we de collectie regelmatig wisselen of aanvullen”, zegt Wouter Koop, samen met De Bruin een drijvende kracht achter het museum.