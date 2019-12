Vier gewonden bij mogelijk opzettelijke aanrijding bij Doesburg, bestuurder gaat ervandoor

De auto schoot van de weg, sloeg over de kop en belandde in de berm. De politie is op zoek naar de zwarte stationwagen die mogelijk ook betrokken was bij het ongeluk. Volgens de politie is de auto van de slachtoffers mogelijk opzettelijk aangereden.



De vier gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, ten minste één van hen met een traumahelikopter. Er zijn witte schermen in het weiland geplaatst om de plek van het ongeluk af te schermen voor de buitenwereld.



De N317 van Dieren richting Doesburg is afgesloten. Verkeer wordt aangeraden om om te rijden via Arnhem of Zutphen. Fietsers en bromfietsers kunnen er nog wel langs.