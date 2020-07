Vijf dure gps-systemen gestolen bij loonbedrijf Seegers in Doesburg

Balen over weghalen geldauto­maat Doesburg: ‘Wordt zoektocht voor toeristen’

23 juli DOESBURG - Flappen tappen in de late uurtjes in het centrum van Doesburg kan niet meer. De geldautomaat in de Kerkstraat is buiten werking gesteld. ,,Toeristen moeten nu helemaal naar de Kraakselaan lopen. Die pinautomaat vinden ze nooit”, baalt Roy Kappert, eigenaar van stadsbierhuys De Waag.