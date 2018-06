Voor 17.500 euro aan boetes geïnd bij controle in Doesburg

Bedelen erg lucratief tijdens Hanzefees­ten Doesburg

9 juni DOESBURG - ,,Waarom zit u daar?”, vraagt een jongetje argeloos aan een opgedirkte vrouw in een kooi bij het stadhuis in Doesburg. ,,Dat moet je aan je vader vragen”, reageert de vrouw. ,,Die weet daar alles van. Ik ben alleen maar lief voor hem geweest. Net zoals voor bijna alle andere mannen in Doesburg.”