Vrachtwagen in lichterlaaie in Doesburg, chauffeur raakt ernstig gewond

De chauffeur werd rond 2.20 uur gewekt door de vlammenzee in zijn vrachtwagen. Nadat hij uit de cabine was gekomen, belde hij direct de brandweer. Die troffen een voertuig aan dat volledig in lichterlaaie stond.



Doordat de vrachtauto stond geparkeerd tussen twee bedrijfspanden, sloeg het vuur over naar één van de gebouwen. De vlammen waren metershoog. Rond 3.45 uur werd het sein ‘brandmeester’ gegeven. De schade aan beide gebouwen is groot. De vrachtwagen is volledig verwoest.



De chauffeur liep ernstige brandwonden op en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn situatie is vooralsnog niets bekend.