Vrachtwagenbrand waarbij chauffeur zwaargewond raakte, is volgens politie met opzet aangestoken

De politie is een uitgebreid onderzoek gestart naar de brandstichting. De brand die de vrachtwagen helemaal vernietigde ontstond rond 02.20 uur. Het vuur sloeg over naar het dak van een naastgelegen gebouw.



De brandweer bluste de brand en buurtbewoners ontfermden zich over de zwaargewonde chauffeur die op eigen kracht uit de cabine kon komen. Hij is daarna naar het ziekenhuis vervoerd.



De politie heeft een Team Grootschalige Opsporing gestart, waarin 25 rechercheurs onderzoek doen naar deze zaak. Deze vrijdagmiddag is een buurtonderzoek op het industrieterrein in Doesburg gaande, waarbij gevraagd wordt of iemand iets gezien heeft.