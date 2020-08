Vrachtwagenchauffeur (46) voor bijna 70 procent verbrand na brandstichting in truck

Scholen in de Liemers wapenen zich tegen hitte: geen tropenroos­ter, wel ijs en water

25 juni DOESBURG/ZEVENAAR - Waterspelletjes, ijsjes en aangepaste pauzetijden: basisscholen in de Liemers nemen tal van maatregelen om de hitte te doorstaan. Maar een tropenrooster gaat de scholen te ver. ,,Daar is de hitteperiode te kort voor, na het weekeinde is het weer koeler”, zegt directeur Henk van der Weide van De Wetelaar in Doesburg.