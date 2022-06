Vrouw (43) mee naar politiebureau na ongeluk waarbij kind zwaargewond raakte

MET VIDEO EN UPDATEANGERLO - Een 43-jarige vrouw uit de gemeente Bronckhorst is zondagavond meegenomen naar het politiebureau na een aanrijding op De Kellsche Vicarij in Angerlo. Bij dit ongeluk raakte een kind ernstig gewond. Het jonge slachtoffer is met een traumahelikopter naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht.

Het kind is aangereden door een auto, die bestuurd werd door de inwoonster van de gemeente Bronckhorst. Wat er precies is gebeurd, is een dag na het ongeluk nog onduidelijk. De toedracht wordt onderzocht, aldus een politiewoordvoerder.

Traumahelikopter

Er kwamen meerdere ambulances en politiewagens naar de plek van het ongeval, ook werd een mobiel medisch team ingevlogen met een traumahelikopter. Het kind is vervolgens met de helikopter naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht. Dat een slachtoffer met de helikopter wordt vervoerd, is uitzonderlijk. Doorgaans rijdt de trauma-arts in de ziekenwagen mee.



Hoe het nu met het kind gaat, is onbekend. Omdat het slachtoffer minderjarig is, is de politie terughoudend met het geven van informatie, ook over geslacht, leeftijd en woonplaats.

Na het ongeluk is de automobiliste voor verhoor meegenomen naar het bureau. Ze zit niet vast.

