Vrouw poept uit protest voor ingang van Doesburgse horecazaak: ‘We zijn te kakken gezet’

PvdA en GroenLinks in Doesburg willen af van hondenbe­las­ting: ‘Ook geen cavia- of kattenbe­las­ting’

DOESBURG - Verdwijnt de hondenbelasting in Doesburg? PvdA/GroenLinks in Doesburg vindt de belasting niet meer van deze tijd. ,,We heffen toch ook geen cavia- of kattenbelasting?”

12 december