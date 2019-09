VVV Doesburg luidt noodklok: ‘We worden overspoeld door toeristen’

Met concerten, lezingen, excursies, het Lalique Museum en grote evenementen als Doesburg Binnenste Buiten is er het hele jaar van alles te doen in Doesburg. Komend weekeinde staan de Doesburgse Kadedagen op het programma wordt het weer dringen in het VVV-kantoortje in de Gasthuisstraat. ,,Dagen met 200 bezoekers zijn zeker geen zeldzaamheid. Op zaterdagen en tijdens de vakantieperiode is het erg druk en dan krijgen we ook nog continu emails binnen. Die moeten we binnen een bepaalde tijd beantwoorden, dat hoort bij een goed gastheerschap”, vertelt Dorinde Lensink van VVV Doesburg.