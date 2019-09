Wessel zwemt van Ulft naar Doesburg: ‘Ik hoop op mensen langs de kant’

Aantal dementeren­den groeit fors in de Liemers

29 augustus ZEVENAAR/ DUIVEN - Het aantal mensen met dementie groeit de komende jaren fors in de Liemers. De verwachting is dat in 2030 ongeveer 3380 inwoners kampen met dementie, nog weer tien jaar later zouden dat er 4420 zijn. Vorig jaar kampten nog 2160 mensen met vormen van dementie. De Liemers telt op dit moment 131.000 inwoners.