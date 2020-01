Woede over dreigbrieven in Doesburg: ‘Het is beneden alle peil’

Gehandicap­ten­raad: ‘Hulde voor leveran­cier hulpmidde­len na oppakken kritiek’

27 januari DOESBURG - Meer onderdelen op voorraad, zodat reparaties snel worden uitgevoerd en een betere communicatie. Nu RSR die verbeteringen heeft doorgevoerd, is de gehandicaptenraad in Doesburg wel te spreken over het bedrijf.