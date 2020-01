Woede over dreigbrieven in Doesburg

Diverse binnenstadbewoners kregen recent een dreigbrief op de deurmat. Het gaat om Doesburgers die eerder deze maand hebben ingesproken tijdens de commissievergadering over het evenementenbeleid. Ze maken zich zorgen over het groeiende aantal evenementen in de Hanzestad. Wat er exact in de anonieme brieven staat en om hoeveel exemplaren het gaat, wil Van der Meijs niet zeggen. Ze heeft de ontvangers van de brieven geadviseerd aangifte te doen bij de politie en dat is ook gebeurd. ,,Los van de inhoud wil ik graag benadrukken dat het niet zo kan zijn dat burgers dreigbrieven ontvangen wanneer zij gebruikmaken van een democratisch recht.”