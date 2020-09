Zeearend gespot bij IJssel tussen Dieren en Doesburg: ‘Machtig gevoel’

De snavel is flink en heeft een gele kleur. Hobbyfotograaf Dini Roco uit Dieren, die regelmatig op pad gaat om vogels te fotograferen, had direct door dat de vogel voor haar lens geen buizerd was. ,,Een machtig gevoel en het wachten op een mooi plaatje meer dan waard”, zegt ze.



De zeearend eet vis, kleine vogels en zoogdieren. De vogelbescherming meldt dat de zeearend nog steeds zeldzaam is in Nederland. ‘Als de zeearend ergens kan leven, dan zegt dit veel over de kwaliteit van de natuur’, aldus de Vogelbescherming.