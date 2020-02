Zendpiraten plaatsten illegale radiozender via hijskraan in kerktoren Doesburg

DOESBURG - Radiopiraten wisten met een hijskraan stiekem in de nacht een radiozender in de kerktoren van Doesburg te plaatsen. Maandag werd de zender ontdekt en ontmanteld.

De aangetroffen antenne, computer en zender waren eigendom van ‘Firma de Mosterdboer’, een Doesburgse piratenzender die in een groot deel van Nederland te beluisteren is. De piraten zelf waren gevlogen.

Een vertegenwoordiger van de zender, een Doesburger die anoniem wil blijven, spreekt over een stunt. ,,We moeten iets verzinnen. In het verleden zonden we uit vanuit huis, maar de boetes zijn extreem hoog geworden. Nu ben je alleen de apparatuur kwijt ter waarde van 800 euro.”

Basisboete van 2500 euro

De hoogte van de boete is afhankelijk van het bereik van de zendmast. Voor alle overtredingen geldt een basisboete van 2.500 euro maar het bedrag kan oplopen tot 15.000 euro.



,,Onze taak is niet om boeven te vangen, maar om de ether schoon te houden. Het signaal van een piraat verstoort het signaal van een legale zender. Incidenteel kan het ook voorkomen dat het vliegverkeer er last van heeft; dat tijdens de daling een illegale zender te horen is op de boordradio”, vertelt Dirk Emans van Agentschap Telecom.

Emoties lopen hoog op

Bij de inval maandag in Doesburg was veel politie aanwezig. Volgens Agentschap Telecom is de locatie ‘vrij uniek’, maar de politie-ondersteuning allerminst.



,,Bij de ontmanteling van een piratenzender kunnen de emoties oplopen. Soms is er verbaal geweld en wordt er gedreigd met fysiek geweld. Dat is meer regel dan uitzondering”, aldus Emans, die aangeeft dat de Mosterdboer geen onbekende is van Agentschap Telecom.

Quote Vorig jaar zonden we ook weken uit vanuit de toren, maar toen kwam de inbeslagna­me niet in het nieuws Zendpiraat De Mosterdboer

‘We zijn weer in de lucht’

De Mosterdboer zoekt nu een nieuwe zendlocatie. ,,Binnen twee tot drie weken zijn we weer in de lucht. Gemiddeld luisteren er 4.000 tot 5.000 mensen naar ons. Er is behoefte aan nostalgische muziek”, aldus de Doesburger.

Agentschap Telecom heeft geen idee hoe de zendapparatuur ongezien in de toren kon worden geplaatst. De piraat verklapt dat hij met hulp van een kraan de toren is ingegaan. ,,Via de buitenkant van de kerk. Op enkele tientallen meters hoogte zit een deur die niet goed was afgesloten”, vertelt hij.

De piraat deed die ontdekking tijdens een zogenoemde torenbeklimming. Die worden regelmatig op een zondag georganiseerd, onder leiding van een gids.

Quote Bij de ontmante­ling van een piratenzen­der kunnen de emoties oplopen Dirk Emans, Agentschap Telecom

De tweede keer

Het is zelfs al de tweede keer dat de piraat apparatuur in de toren hing. ,,Vorig jaar zonden we ook weken uit vanuit de toren, maar toen kwam de inbeslagname niet in het nieuws.”