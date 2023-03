Zieke Shane (4) dankzij gulle gevers en De Graafschap naar Oostenrijk voor behandeling eetstoornis

Zieke Shane (4) uit Doesburg kan naar Oostenrijk. Het geld dat nodig is voor de behandeling van zijn eetstoornis is mede dankzij De Graafschap in een paar weken tijd opgehaald. Ouders Mathijn en Juanita Derksen zijn er stil van.

Shane heeft de eetstoornis arfid. Hij ervaart geen hongergevoel en heeft grote moeite met voedsel doorslikken. De kleuter heeft al weken een neus-maagsonde omdat hij nauwelijks vocht en voedsel tot zich neemt.

Mathijn en Juanita Derksen maken zich grote zorgen over hun kind en hopen dat de sonde na behandeling in Oostenrijk weg kan. ,,Dat is het streven. Daar gaan we voor”, vertelt een dolblije Juanita.

Shane uit Doesburg heeft de eetstoornis Arfid.

Shane staat op een lange wachtlijst bij een eetkliniek in Nederland, maar daar willen Juanita en Mathijn niet op wachten, ook omdat ze veel vertrouwen hebben in Oostenrijkse behandeling. De behandeling in Graz duurt veertien dagen en het natraject wordt in Nederland afgewerkt. Juanita: ,,We hebben daar veel goede verhalen over gehoord en gelezen.”

Quote We zijn sprakeloos. Dit hadden we echt niet verwacht. Wel gehoopt natuurlijk, maar dat zo veel mensen Shane steunen doet ons enorm goed Juanita Derksen

Omdat de behandeling en verblijfskosten in Graz niet worden vergoed, is het echtpaar Derksen een crowdfundingsactie gestart. 25.000 euro was het streefbedrag anderhalve maand geleden en de teller staat nu al op ruim 24 mille. ,,We zijn sprakeloos. Dit hadden we echt niet verwacht. Wel gehoopt natuurlijk, maar dat zo veel mensen Shane steunen doet ons enorm goed”, vertelt Juanita.

Met Shane gaat het nu niet heel goed. Hij is dankzij sondevoeding iets aangekomen en weegt circa 15,5 kilo, maar hij heeft vaak koorts. Deze dinsdag is hij naar de kinderarts geweest voor bloedonderzoek. ,,Maar we zijn welkom in Oostenrijk. Hij is goedgekeurd voor behandeling en wij zijn daar als gezin bij.”

De behandeling van Shane in Oostenrijk start op 24 april en duurt twee weken. Hij vliegt samen met zijn moeder naar Graz. Vader Mathijn en zus en broer rijden eerder al met de auto die kant op. Juanita: ,,Shane beseft nog niet zo goed wat er allemaal gebeurt. Maar hij heeft het wel over Oostenrijk. Laatst ging ik met mijn dochter een nieuwe ID-kaart halen. ‘Dat is voor Oostenrijk, toch’, zei Shane. Hij weet dat er iets gaat gebeuren.”

De Graafschap

De Graafschap-doelman Hidde Jurjus is ook begaan met het lot van Shane. Hidde en Shane ontmoetten elkaar vorig jaar in De Graafschap-kinderkamer van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Jurjus berichtte over de crowfundingsactie voor Shane op zijn Instagram-pagina en veilde twee VIP-kaarten voor het bekerduel van De Graafschap met Ajax. Juanita: ,,Hidde is geweldig.”

Toen ook voetbalclub De Graafschap aandacht vroeg voor Shane stroomden de donaties binnen. Juanita: ,,Toen ging het heel hard. Wij zijn De Graafschap veel dank verschuldigd.”

Doelman Hidde Jurjus van De Graafschap.

