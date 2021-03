Zorgen over vermiste man uit Doesburg, bericht al 82.000 keer gedeeld op Facebook

Flappen tappen in nachtelijk Doesburg verleden tijd: ook automaat Rabobank gesloten

7:15 DOESBURG - Contant geld nodig in Hanzestad Doesburg en het is 20.45 uur geweest? Dan heb je pech. Ook de Rabobank heeft de geldautomaat verwijderd en dat was de laatste die in de late uurtjes bereikbaar was.