Zwemmen speciaal voor kankerpatiënten in Doesburg: ‘Je hebt er veel baat bij om tijdens ziekte fit te blijven’

Baantjes zwemmen of oefeningen doen. Of alleen maar in het water dobberen. Alles mag tijdens het oncologisch zwemmen. ,,En als iemand na drie baantjes zwemmen moe is, dan mag hij of zij ook de sauna of het stoombad in”, vertelt Inge Hultermans van zwembad Den Helder.



Hultermans is coördinator zwemzaken in Doesburg en geeft ook zwemles. Ze is zelf hersteld van kanker en merkte dat ze tijdens haar ziekte veel baat had van zwemmen. ,,Ik wilde fit blijven en dat is gelukt. Vroeger werd bij ziekte en vermoeidheid vaak rust voorgeschreven. Rust heeft echter als bijwerking dat de conditie nog verder achteruitgaat”, zegt ze.