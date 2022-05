1700 helden halen onder luid applaus de finish van Avondvierdaagse Doetinchem

Column Stadse Fratsen: Er zijn geen tien maar elf Doetinchem­se Broods

Patje noem ik hem liefkozend, het vierkante blok beton naast me. Behalve nog veel meer is Patje 99-voudig handbalinternational. En - maar dat hoor ik nu voor het eerst - die hard fan van Herman Brood. Daarom was Patje er ook bij, die regenachtige zondagmiddag in juli 1997 toen Brood al schilderend in een paar handomdraaien tien Doetinchemmers vereeuwigde.

