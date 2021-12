2.000 chocoladeletters voor de zorghelden van het Slingeland ziekenhuis: ‘Dit doet ons écht goed’

Cardioloog Rutger Jansen nam samen met twee collega’s namens het Slingeland ziekenhuis woensdagmiddag de eerste letters in ontvangst. ,,Het is de eerste actie voor de zorg sinds lange tijd”, zegt Jansen. ,,Dit is een groot gebaar dat heel welkom is.”



Volgens Jansen is de aandacht voor de zorg inmiddels een beetje verslapt is. ,,Tijdens de eerste coronagolf stond iedereen voor ons klaar met raad, daad en hulp. Dat is steeds minder geworden. Het is te merken dat de rek er bij de verpleging ook echt uit is.”