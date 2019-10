20-jarige automobilist overleden na eenzijdig ongeluk in Doetinchem

Video Enorme brand bij garagebe­drijf in Doetinchem: ‘Alles wat ik heb opgebouwd, is weg’

8 oktober DOETINCHEM - In garagebedrijf SN Auto's aan de Industriestraat in Doetinchem is maandagmiddag rond 15.10 uur brand uitgebroken. Het gaat om een uitslaande brand, er is veel rookontwikkeling. Het pand is niet meer te redden.