230 vluchtelingen genieten van gratis diner in Lounge van De Vijverberg

Studenten en docenten Graafschap College in de kou door kapotte verwarming: ‘Trek een dikke trui aan’

DOETINCHEM - Studenten en medewerkers van het Graafschap College zitten in de kou. Zowel op de Houtmolenstraat als op de Sportweg in Doetinchem doet de verwarming het niet. Bij die laatste gaan alleen de praktijklessen door. Wel is het advies: doe een dikke trui aan.

19 december