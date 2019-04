280 medewerkers van Senefelder Misset in het ongewisse

‘Marktomstandigheden in de Europese grafische industrie’, zijn de reden voor de aanvraag van uitstel van betaling, zo laat de Circle Media Group weten in een persbericht. Dit Europese concern - totaal vijftien bedrijven met het hoofdkantoor in Amsterdam - heeft in februari 2017 de Roto Smeets Group overgenomen. Daarvan was Senefelder Misset, dat zit aan de Liemerseweg in Doetinchem, sinds 2013 onderdeel van. Naast Senefelder Misset vallen vestigingen van Roto Smeets in Deventer en in Weert onder de surseance. Totaal werken bij de drie vestigingen 800 mensen.

Het uitstel van betaling is vorige week vrijdag verleend door de rechter in Amsterdam. Als curator is de Arnhemse advocaat Coen Houtman aangesteld. De curator, die gisteren niet bereikbaar was voor commentaar, onderzoekt samen met het management van het bedrijf of het mogelijk is via een reorganisatie de vestigingen van Roto Smeets toekomst te geven, zo staat in het persbericht. Voorlopig blijven Senefelder Misset en de andere twee drukkerijen doordraaien.

VI

Senefelder Misset drukt onder meer voetbalweekblad Voetbal International (VI). Totaal worden ongeveer 500 tijdschriften bij Senefelder Misset gedrukt. Bij Roto Smeets in Deventer rollen onder meer de publiekstijdschriften Libelle, Margriet en de Donald Duck van de persen.

Senefelder Misset komt voort uit de voormalige uitgeverij Misset, die in 1873 in Doetinchem is opgezet door Cornelis Misset. Behalve vakbladen gaf Misset de krant De Graafschapbode uit, die in 1879 voor het eerst verscheen. De krant, die in 1993 verder ging als Gelders Dagblad, fuseerde in 2001 met De Gelderlander. Uitgeverij Misset was in 1968 al opgegaan in Elsevier, dat later verder ging als Reed Business. Uitgeverij en drukkerij gingen vanaf 1972 beide zelfstandig verder. Na een overname heet de drukkerij sinds 1989 Senefelder Misset.

Misset

Lange tijd was Senefelder Misset het enige bedrijf in Doetinchem waarin de naam Misset nog was terug te vinden. Totdat Misset Uitgeverij in november 2018 het levenslicht zag. Deze gloednieuwe uitgeverij (onder meer eigendom van Derk Haank, oud-topman van Misset, Elsevier en Reed Business) met de oude, nostalgische naam kocht de Doetinchemse bladen van Reed Business op, waaronder De Boerderij.