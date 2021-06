39 in de verkoop en 1 gestolen: Doetinchem neemt alweer afscheid van de lentekruiwagens in de binnenstad

Auto mist bocht in Wijnbergen, rijdt lantaarn­paal uit de grond en botst tegen boom: bestuurder gewond

11 juni WIJNBERGEN - Een automobilist is vrijdagavond gewond geraakt doordat hij op de Doetinchemseweg in Wijnbergen bij een bocht rechtdoor de bosjes in is gereden. Hij botste daarbij tegen een boom.